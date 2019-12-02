Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Şamil Cinaz, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Emre Demir, Adebayor

Goller: Dk. 20 Hutchinson, Dk. 30 Gökhan Gönül, Dk. 41 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

10. dakikada ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi.

12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.

41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.

43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi.

44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA