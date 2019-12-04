Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:10Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık
16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:20 A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak - Spor
13:18 Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor
13:16 A Milli Futbol Takımı, Slovenya ve Avusturya ile martta hazırlık maçı yapacak - Spor
13:14 Down sendromlu sporcuların dünya şampiyonluğu gururu - Spor
13:12 Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:22:11