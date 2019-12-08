Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz Antalyaspor
: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 75 Amilton), Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Serdar Özkan), Leschuk, Mukairu (Dk. 46 Chahechouhe)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 53 Abdurrahim Dursun), Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 80 Hosseini), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Ekuban), Sörloth
Goller: Dk. 3 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 17 Celustka (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Özmert, Dk. 88 Serdar Özkan (Antalyaspor) Dk. 59 Sturridge, Dk. 87 Serkan Asan (Trabzonspor)
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
50. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, ceza sahasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chahechouhe'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
68. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
71. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
82. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
85. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe, Campi'yi çalımlayarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.