Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa), Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 ve 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 15 Hafez (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Koita, Dk. 76 İlhan Depe, Dk. 90+6 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 33 Hutchinson, Dk. 45+3 Burak Yılmaz, Dk. 57 Elneny, Dk. 67 Roco, Dk. 90 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma, pasını sol kanattaki Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından kornere çeldi.

56. dakikada Kasımpaşa maçta tekrar üstünlüğü sağladı. Ani gelişen atakta topla buluşan Quaresma, kendi yarı sahasından pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun soldan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

58. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Elneny'den topu kapan Hajradinovic, Koita ile verkaç yaptıktan sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek'e verdi. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Mustafa'da önce araya giren Vida, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

71. dakikada Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi. Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde sağda yerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topa müdahale edemedi. Umut Nayir'in arka direkte uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

89. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Lens'in sağdan ortasında kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lens, Heintz'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın içine çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA