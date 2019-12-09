Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt, Henrique (Dk.

09.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:10Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İstikbal Mobilya : Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Ziya Alkurt, Henrique (Dk. 26 Emre Demir), Kravets
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih, Samudio, Umar, Oğulcan Çağlayan
Goller: Dk. 9 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 38 Vetrih (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Umar'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
9. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Bu futbolcunun pasıyla ceza alanında topla buluşan Kravets'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
12. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golüne itiraz eden ve hakemle tartışan Çaykur Rizespor antrenörü Mehmet Göker Özdemir sarı kart gördü. İtirazını sürdüren Özdemir, 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribüne gönderildi.
34. dakikada ceza sahası içerisine kısa paslarla gelen Çaykur Rizesporlu oyuncu Oğulcan Çağlayan meşin yuvarlağı Vetrih ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vetrih'in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor, Kadir Has, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:47 Emre Mor'dan son dakika Galatasaray açıklaması! "Vazgeçmeyeceğim" - Spor
21:38 Milli sporcular yurda döndü - Spor
21:33 Emre Mor: Güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum - Spor
21:32 PSG'de 4 oyuncu Galatasaray'a karşı yok! - Spor
21:32 Obradovic'ten sert çıkış: "NBA bir mafya" - Spor
21:32 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor
19:07 Valbuena'ya dava açan Benzema'nın talebi reddedildi! - Spor
18:27 PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu! - Spor
18:17 Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! - Spor
17:49 Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü - Spor
9.12.2019 21:49:50