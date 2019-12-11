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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:08Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
13 Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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