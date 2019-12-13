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Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, BammouAntalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak,...

13.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:32Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Bammou
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe

Sarı kartlar: Dk. 2 Ferhat Kaplan, Dk. 16 Hakan Özmert, Dk. 36 Ufuk Akyol (Antalyaspor)
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
7. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeye çektiği şut defanstan geri döndü. Aynı oyuncunun bu kez içeriye ortaladığı meşin yuvarlak, rakip takım oyuncular tarafından kornere gönderildi.
18. dakikada sol kanattan Hakan Özmert'in serbest vuruştan içeriye gönderdiği topu uzak direkte kaleci Marafone yumrukla çıkardı. Ufuk Akyol önüne düşen topa gelişine çok set vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında topu kapan Salih Uçan'ın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ferhat Kaplan, Salih Uçan, Spor

Kaynak: AA

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