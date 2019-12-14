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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Samudio, Oğulcan ÇağlayanKasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Aytaç Kara,...

14.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:58Futbol: Süper Lig
Stat: Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Umar, Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Goller: Dk.17 ve 27 Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 10 Quaresma, Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 44 Ben Youssef (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.
25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.
27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
41. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesiyle pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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