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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 71 Barış Alıcı), Umar (Dk. 81 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Samudio (Dk.

14.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:08Futbol: Süper Lig
Stat: Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 71 Barış Alıcı), Umar (Dk. 81 Orhan Ovacıklı), Boldrin, Samudio (Dk. 46 Scepovic), Oğulcan Çağlayan
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma (Dk. 66 Heintz), Mustafa Pektemek (Dk. 90 İlhan Depe), Koita (Dk. 66 Khalili)
Goller: Dk. 17 ve 27 Koita, Dk. 90+1 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 79 Diomande (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Quaresma, Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 44 Ben Youssef, Dk. 47 Sadiku, Dk. 50 Hajradinovic, Dk. 77 Khalili (Kasımpaşa), Dk. 62 Vetrih, Dk. 88 Orhan Ovacıklı, Dk. 90+3 Abarhoun (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.
47. dakikada Scepovic'in sağdan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Umar'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çelmeyi başardı.
48. dakikada kornerden gelen topta hareketlenmek isteyen Scepovic'in düşürülmesi ile maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Boldrin'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesinin ardından kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
61. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma topu uzaklaştırdı.
64. dakikada soldan Umar'ın ceza sahasına pasında Scepovic'in kontrol edip dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
82. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Khalili'nin penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla sert şutunda top az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Kasımpaşa farkı üçe yükseltti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Hajradinovic, topu boş durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
Mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Gökhan Bilir, Ümit Öztürk, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

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