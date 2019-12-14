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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Sio, Seuntjens, StancuGöztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil...

14.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:58Futbol: Süper Lig
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Sio, Seuntjens, Stancu
Göztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome
Goller: Dk. 30 Stancu, Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 34 Wallace Reis (Göztepe)
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro, ortasını uzak kale direğine doğru yaptı. Jerome'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
24. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
30. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Seuntjens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Serdar Gürler'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Wallace Reis, arka direkte topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-1.
36. dakikada Gençlerbirliği yeniden üstünlüğü yakaladı. Seuntjens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın kafayla karşıladığı top, Sio'nun önünde kaldı. Sio'nun penaltı noktasının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mamadou Diallo, Cüneyt Çakır, Spor

Kaynak: AA

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