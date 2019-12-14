Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 62 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Seuntjens (Dk. 78 Nadir Çiftçi), Stancu

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Borges (Dk. 54 Mossoro), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Eren Derdiyok), Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome (Dk. 54 Deniz Kadah)

Goller: Dk. 30 ve 67 Stancu, Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 34 Wallace Reis (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Stancu, Dk. 64 Seuntjens, Dk. 65 Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Baiano (Gençlerbirliği), Dk. 78 Berkan Emir (Göztepe)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi.

67. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında Rumen futbolcu Stancu, topu röveşatayla ağlara gönderdi: 3-1.

77. dakikada Seuntjens'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sio, son çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Seuntjens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

83. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında ön direkteki Eren Derdiyok'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

84. dakikada Sio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir Çiftçi'nin şutunda, Beto gole izin vermedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 17'ye çıkarırken, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe 20 puanda kaldı.

Kaynak: AA