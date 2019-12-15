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Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf BozdoğanGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Junior Morais, Muhammet Demir, Chibsah, Twumasi (Dk.

15.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:14Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural, Junior Morais, Muhammet Demir, Chibsah, Twumasi (Dk. 29 Kenan Özer), Kayode
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah (Dk. 22 Rienstra), Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets
Sarı kart: Dk. 5 Chibsah (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 15. haftasındaki Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
35. dakikada Emre Demir'in çapraza bıraktığı topa Kravets ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top yandan auta gitti.
37. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda kale ağzında topu önünde bulan Muhammet Demir, kayarak vuruşunda topu dışarı attı.
39. dakikada sol kanattan kale önüne yerden gelen topu müsait durumdaki Kayode'den önce savunmada araya giren Poulain taca gönderdi ve tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Muhammet Demir, Özgür Yankaya, Günay Güvenç, Mehmet Metin, Spor

Kaynak: AA

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