Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 68 Umut Nayir), Hutchinson, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer Özdemir), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Guilherme, Donald (Dk. 80 Acquah), Fofana (Dk. 68 Bifouma), Jahovic

Goller: Dk. 85 Bifouma, Dk. 90+9 Jahovic (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Caner Erkin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Donald, Dk. 10 Chebake, Dk. 81 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 46 Ljajic, Dk. 50 Abdullah Avcı (Teknik direktör), Dk. 80 Lens, Dk. 90+8 Karius, Dk. 90+10 Umut Nayir (Beşiktaş)

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

53. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu alan Guilherme'nin uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağın sahibi oldu.

75. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasa hareketlenen Roco, kale önünde vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

82. dakikada Lens'in sağdan ortasında altıpasa koşu yapan Elneny'nin gelişine vurduğu top, yandan auta gitti.

85. dakikada konuk takım öne geçti. Acquah'ın sağdan ters kanada uzun pasında topu kontrol eden Bifouma, ceza sahası sağ çaprazında Güven Yalçın'dan sıyrıldıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+1. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Burak Yılmaz'ın kafayla vurduğu top, kaleci Farnolle'de kaldı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Güven Yalçın'ın uygun durumda vurduğu top, üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Murat Yıldırım'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Bifouma, Güven Yalçın'dan sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi. 90+9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Müsabaka, sarı-siyahlı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA