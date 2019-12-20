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Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan (Dk. 66 Mukairu), Hakan Özmert (Dk. 86 Salih Dursun), Chico, Amilton, Chahechouhe (Dk.

20.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:48 Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan (Dk. 66 Mukairu), Hakan Özmert (Dk. 86 Salih Dursun), Chico, Amilton, Chahechouhe (Dk. 57 Doğukan Sinik), Leschuk
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas (Dk. 83 Alper Önal), Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay (Dk. 86 Aydın Karabulut), Faty (Dk. 73 Moke), Canteros, İlhan Parlak
Goller: Dk. 23 Chico, Dk. 80 Leschuk (Antalyaspor), Dk. 56 Canteros, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Amilton, Dk. 65 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 45 Canteros, Dk. 51 Kulusic, Dk. 90+4 Alper Önal (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.
56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1
79. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı.
80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından filelere gönderdi: 2-1
90+4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2'ye getirdi. Canteros'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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