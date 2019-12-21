Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, JeromeGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram,...

21.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:27 Futbol: Süper Lig
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
Göztepe: , Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Falcao
Goller: Dk. 9 Jerome (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 5 Gassama (Göztepe)
Süper Lig'in 16. haftasındaki Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi'nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome'un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe atışında Beto'nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel'e aktardı. Babel'in kafa vuruşunda Gassama'ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.

Serdar Gürler, Ömer Bayram, Selçuk İnan, Beto, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:26   Bafetimgi Gomis attı, El-Hilal'a yetmedi - Spor
21:26   Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı - Spor
21:18   Futbol: TFF 1. Lig - Spor
21:14   Bayern Münih, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u 2-0 yendi - Spor
21:02   İzmir derbisinin galibi Bornova Belediyespor - Spor
19:44   Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Spor
19:36   Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Spor
17:51   Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor
17:25   Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Spor
16:30   Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Spor
21.12.2019 21:30:34