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Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 82 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90+4 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome (Dk.

21.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:06 Futbol: Süper Lig
Stat: Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Serkan , Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
Göztepe: , Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 82 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90+4 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome (Dk. 88 Deniz Kadah)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Adem Büyük), Ömer Bayram, Babel (Dk. 84 Emre Taşdemir), Falcao
Goller: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 5 Gassama, Dk. 57 Jerome, Dk. 67 Halil Akbunar, Dk. 83 Titi (Göztepe), Dk. 75 Feghouli, Dk. 89 Marcao (Galatasaray)
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
49. dakikada sağ kanattan aldığı topla bir süre ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına girmeden attığı şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
61. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında kendi ceza sahasından aldığı topla uzun süre ilerleyen Halil Akbunar, meşin yuvarlağı Serdar Gürler'e aktardı. Ceza sahasına girerken Serdar'ın pasıyla tekrar topla buluşan Halil Akbunar'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, direğe çarpıp geri dönen top Muslera'da kaldı.
78. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla müsait durumda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.
Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Serdar Gürler, Bornova, Tokat, Beto, Spor

Kaynak: AA

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