Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇavuşGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk.

22.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12 Futbol: Süper Lig
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone
Goller: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Baiano, Dk. 90+2 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 90+8 Stancu (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.
63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.
90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma 2-2 bitti.

Cevdet Kömürcüoğlu, Halis Özkahya, Sefa Yılmaz, Kolo Toure, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

16:29   Zeljko Obradovic: Taraftarlarımıza en iyisini yapacağımıza dair söz veriyorum - Spor
16:26   Milan deplasmanda dağıldı! 5 farklı yenilgi - Spor
16:26   Futbol: TFF 1. Lig - Spor
16:25   Beşiktaş taraftarları stada geldi - Spor
16:22   Kadınlar 1. Lig: Hakkarigücü: 4 - Amedspor: 3 - Spor
15:59   Son Dakika: Sivasspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı - Spor
14:57   Fenerbahçe, derbi maçta tribünlerden 4 milyon lira gelir elde edecek - Spor
14:21   Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı - Spor
13:43   Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim için istifa sözleri - Spor
22.12.2019 16:31:41