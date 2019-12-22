Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çavuş

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 72 Berat Ayberk Özdemir), Seuntjens (Dk. 46 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 81 Erdem Özgenç), Stancu

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 90+1 Cofie), Ziya Erdal (Dk. 76 Volkan Egri), Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Traore), Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Kone

Goller: Dk. 24 Kone, Dk. 90+7 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 56 Stancu, Dk. 58 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcelo Goiano, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Baiano, Dk. 90+2 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 90+8 Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Kaynak: AA