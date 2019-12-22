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Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısalİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Rienstra, Ziya Alkurt, KravetsMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck,...

22.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42 Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
İstikbal Mobilya : Lung, Lopes, Mert Kula, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Rienstra, Ziya Alkurt, Kravets
Medipol : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Goller: Dk. 5 Lopes (Kendi Kalesine), Dk. 10 Mert Kula (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 27 Abdennour (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 16. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.
10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.
26. dakikada Emre Demir ceza sahasında rakibini çalımlayarak meşin yuvarlağı ortaladı. Hasan Hüseyin Acar'ın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor, Başakşehir, Mert Kula, Spor

Kaynak: AA

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