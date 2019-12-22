Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 23 Kruse (Penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lens, Dk. 33 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Süper Lig 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş önünde ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

2. dakikada sağdan Isla'nın ceza yayına pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sol ayağıyla uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius'u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45+5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hutchinson'ın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA