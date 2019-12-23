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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbeyİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, BajicTrabzonspor: Uğurcan Çakır,...

23.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:56 Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
İttifak Holding : Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Alper , Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Gol: Dk. 37 Sörloth (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 23 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası içinde vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan çizgiye inen Alper Uludağ'ın ortası sonrası Bajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada Milosevic'in sert şutunda, top kale direği dibinden az farkla auta gitti.
37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında, Sörloth düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ömer Ali Şahiner, Konyaspor, Uludağ, Spor

Kaynak: AA

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