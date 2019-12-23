Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf BozdoğanYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, RodallegaAytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih...

23.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:18 Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan
Yukatel : Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Estupinan, Barrow, Rodallega
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes
Goller: Dk. 36 ve 42 Welinton, Dk. 43 Campos (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
13. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Campos, orta sahadan aldığı pasta rakip ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, kornere çıktı.
36. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Welinton topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
42. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Fernandes'in soldan çıkardığı pasta topla buluşan Welinton, sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
43. dakikaka Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Baiano'nun sağdan ortasında, ceza sahası içinde Campos topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-3.
İlk yarı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Denizlispor, Denizli, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:32   Altınordu: 1-1 - Spor
21:26   Yeşil sahada evlilik teklifi - Spor
21:25   Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:24   Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor
21:20   FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Spor
20:44   Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Spor
20:10   Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Spor
19:25   Galatasaray, Muslera'nın önerdiği Marcelo Saracchi'nin transferinde sona geldi! - Spor
18:47   Mohamed Elneny, Milan'a önerildi! - Spor
17:59   Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor ile anlaştı! - Spor
23.12.2019 21:36:16