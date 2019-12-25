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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

25.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38 Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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