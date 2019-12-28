Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan Parlak, Orgill
Yukatel Denizlispor
: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey, Murawski, Sacko, Aissati, Barrow, Rodallega
Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
10. dakikada Yukatel Denizlispor'da Barrow'un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow'a kırmızı kart gösterdi.
19. dakikada Sedat Ağçay'ın sağdan ortasında, Faty'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill'in vuruşunda top auta gitti.
45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.