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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan OkTrabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk.

28.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:38 Futbol: Süper Lig
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 55 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Sturridge (Dk. 83 Cafer Tosun), Nwakaeme ( Dk. 73 Ekuban), Sörloth
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Ömer Uzun (Dk. 86 Ümran Zambak), Emre Demir (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ziya Alkurt (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets
Goller: Dk. 7 ve 90+3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47 ve 66 (penaltıdan) Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Mert Kula, Dk. 70 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini aldı.
47. dakikada Mikel'in orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Sörloth, meşin yuvarlağı Sturridge'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
55. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler, oyuna dahil oldu.
64. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, savunmada Mert Kula, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
66. dakikada Sturridge, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe'nin solundan filelere yolladı: 4-1
71. dakikada Sturridge'nin pasında, savunmanın arkasında Nwakaeme'nin şutunda, kaleci İsmail Çipe'den dönen topu Abdulkadir Parmak, filelerle buluşturdu: 5-1
82. dakikada Ömer Uzun'un sol taraftan pasında, ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Kravets, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-2
90+3. dakikada Sosa'nın pasında, ceza sahası içi sol çaprazında Sörloth'un yerden şutunda, top filelere gitti: 6-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Hüseyin Türkmen, Hüseyin Göçek, Spor

Kaynak: AA

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