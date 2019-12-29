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Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, YatabareGöztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan...

29.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:00 Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez
Demir Grup : Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Mossoro, Deniz Kadah
Sarı kart: Dk. 35 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.
33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş, Yaşar Kemal, Cem Satman, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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