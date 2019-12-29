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Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisseİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay,...

29.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:26 Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse
İttifak Holding : Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Daci

Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.
23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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