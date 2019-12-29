Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa SavranlarGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson, Kenan Özer, Güray Vural, KayodeBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Murat...

29.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:32 Futbol: Süper Lig
Stat: Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson, Kenan Özer, Güray Vural, Kayode
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme, Bifouma, Jahovic,
Gol: Dk. 21 Kayode (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Guilherme, Dk. 42 Hadebe, Dk. 45+3 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Güray Vural, Dk 36 Kenan Özer (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın hastalandığından dolayı takımın başında yardımcı antrenör Cristian Petre görev aldı.
21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
28. dakikada ev sahibi ekip Kenan Özer ile hızlı hücum fırsatı yakaladı ancak topu ilk rakibinden kurtaran Kenan kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Güray Vural, Kenan Özer, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:56   İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:56   BtcTurk Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:54   Maçın ardından - Spor
17:52   Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de sona erdi - Spor
17:51   Erling Haaland, Borussia Dortmund'da - Spor
17:43   Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı! - Spor
17:24   UEFA, VAR'da değişiklik yapmak için harekete geçti - Spor
16:30   Yiğidolar'dan zirve pozu - Spor
16:22   Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz - Spor
16:05   Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı! - Spor
29.12.2019 18:08:56