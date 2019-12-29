Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Cisse
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 90 Ali Yaşar)
Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90+4 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali Turan, Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse'nin, kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e topu çıkardı. Topu alan Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.
69. dakikada Alanyaspor'dan Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam'ın iyi yükselerek vurduğu top az farkla üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Cisse'nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafayla filelerle buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.