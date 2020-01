Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Serkan Tokat , Tarık Ongun, İbrahim Çağlar UyarcanMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, CrivelliBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Bifouma, Fofana, JahovicGoller: Dk. 22 Visca, Dk. 27 Demba Ba, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 32 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bifouma, Dk. 45+4 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Medipol Başakşehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.12. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Jahovic'in pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan süratle ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü.22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda taç çizgisine yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Farnolle, arka direkte topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Visca, ceza sahasının önünden bekletmeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Elia'nın soldan ortasından İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Hadebe'den döndü. Demba Ba, ceza alanında önüne düşen meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-0.34. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.41. dakikada Medipol Başakşehir 4 farklı üstünlük yakaladı. Clichy'nin sol çaprazdan ortasında Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası civarından yaptığı ayak içi vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.45+2. dakikada Bifouma'nın sol kanatta yerden ortasında Giulherme'nin penaltı noktasının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Serkan Tokat, Acquah'ın Demba Ba'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-0 önde kapattı.