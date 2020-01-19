Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil...

19.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:34Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem

: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome

Goller: Dk. 16 Halil Akbunar, Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 45+3 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Doğukan Sinik, Dk. 40 Diego, Dk. 45 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
16. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
45+3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Soner Aydoğdu, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:30  TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Şanlıurfaspor: 0
15:30  Fenerbahçe'de gözler kupa maçına çevrildi
15:23  TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Yomraspor: 2
15:22  Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları sona erdi
15:22  ING All-Star 2020
19.01.2020 15:38:06