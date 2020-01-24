Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan BilirGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, Sefa YılmazGaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş,...

24.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:50Futbol: Süper Lig
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode
Sarı kart: Dk. 43 Sio (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.
17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural'ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.
21. dakikada Kayode'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü anısına hazırlanan özel formayla sahaya çıktı. Başkent ekibi ayrıca seremonide "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla yer aldı.
Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mete Kalkavan, Erdem Özgenç, Özgür Ertem, Kolo Toure, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:27  Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi
23:22  Gaziantep'in hocası Marius Sumudica: "Şehrimde deprem oldu..."
23:22  Maçın ardından
23:10  Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi
23:12  Basketbolda maçın ardından
24.1.2020 23:27:03