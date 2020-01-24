Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode

Sarı kart: Dk. 43 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural'ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.

21. dakikada Kayode'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü anısına hazırlanan özel formayla sahaya çıktı. Başkent ekibi ayrıca seremonide "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla yer aldı.

Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA