Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Dk. 86 Halil İbrahim Pehlivan), Sessegnon, Sio (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Ayite (Dk. 86 Sadio Diallo), Candeias, Sefa Yılmaz

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah (Dk. 67 Twumasi), Kubilay Aktaş, Güray Vural (Dk. 80 Pawlowski), Muhammet Demir, Kayode (Dk. 67 Kenan Özer)

Gol: Dk. 64 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 43 Sio, Dk. 56 Polomat, Dk. 79 Nordfeldt (Gençlerbirliği), Dk. 62 Kana Bıyık, Dk. 76 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

49. dakikada Baiano'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ayite, topu ceza sahasının sağından içeriye çevirdi. Sio'nun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

56. dakikada Polomat'ın, ceza sahasında Chibsah'a yaptığı müdahale sonrası hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi.

58. dakikada Kayode'nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Muhammet Demir ağlara gönderdi. Pozisyonu kenara gelerek ekrandan izleyen Kalkavan, penaltı vuruşunda Muhammet'in ceza sahasını ihlal ettiğini tespit etti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

62. dakikada Mete Kalkavan, bu kez Gençlerbirliği lehine beyaz noktayı işaret etti. Kalkavan, Kana Bıyık'ın ceza sahası içinde topsuz alanda Candeias'a vurması sonrası beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Sessegnon'un kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0

86. dakikada Morais'in soldan ortasında ön direkte topu kontrol eden Muhammed Demir'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan yapılan ortada uzak köşede topla buluşan Pawlowski'nin içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Muhammed Demir ağlara gönderdi. VAR kontrolünün ardından hakem Mete Kalkavan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+2. dakikada Sadio Diallo'nun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta top direkten döndü.

90+3. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sessegnon, Günay Güvenç'i geçemedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA