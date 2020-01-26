Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor
: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay Şahan, Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic
Goller: Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.
38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.
Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.