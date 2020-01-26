Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor
: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi (Dk. 57 Estupinan), Aissati (Dk. 78 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş (Dk. 78 Harun Alpsoy), Yekta Kurtuluş (Dk. 83 Ufuk Akyol), Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu, Dk. 57 Blanco (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi, Dk. 87 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.
57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.