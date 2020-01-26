Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Göztepe: Beto
, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 77 Yalçın Kayan), Jerome (Dk. 88 Wilczek) Beşiktaş
: Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd (Dk. 68 Caner Erkin), Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby (Dk. 88 Umut Nayir), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Castro, Dk. 54 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Jerome, Dk. 90+4 Beto (Göztepe), Hutchinson (Devre arası), Dk. 52 N'Koudou, Dk. 67 Necip Uysal, Dk. 84 Vida (Beşiktaş)
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
73. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Göztepeli savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
81. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
84. dakikada Göztepe ceza sahası önünde Titi'den topu kapan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.
90+5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın güzel şutunda kaleci Beto, güzel bir refleksle gole izin vermedi.
Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.