Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay Antalyaspor
: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı
, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)
Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chico'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.