Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk.

01.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:08Futbol: Süper Lig
Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay

: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin , Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)
Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chico'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Veysel Sarı, Antalyaspor, Antalya, Balcı, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:18:52