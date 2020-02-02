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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker TakpakMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay, Rodrigues, Scarione, Lobjanidze, OrgillKasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala,...

02.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:30Futbol: Süper Lig
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak
MKE : Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay, Rodrigues, Scarione, Lobjanidze, Orgill
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Quaresma, Thiam
Gol: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest. Dk. 45+1 Ndongala (Kasımpaşa )
Süper Lig'in 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadadi'nin Ankaragücü ceza alanının solundan yaptığı ortada Thiam, meşin yuvarlığı kafayla ağlara gönderdi.
10. dakikada Hadergjonaj'ın ceza alanının sağından yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşunda top, direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Scarione'nin kullandığı kornerde ceza alanın içinde iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.
19. dakikada Rodrigues'in ceza alanın solundan sert şutunda kaleci Fatih Öztürk, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
28. dakikada Orgill'in pasında ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.
Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Öztürk, Ankaragücü, Tarkan, Spor

Kaynak: AA

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