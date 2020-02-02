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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker TakpakMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk.

02.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:50Futbol: Süper Lig
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak), Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala (90+7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl Koç), Quaresma (Dk. 90+4 Doğucan Haspolat), Thiam
Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45+1 Ndongala, Dk. 83 Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90+2 Kulusic (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 20. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı 1-1 tamamlandı.
46. dakikada Kasımpaşa ceza alanında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde hakem, Orgill'in düşürülmesi sonucunda VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi. Maçta 50. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues, topu ağlara göndererek 1-1 eşitliği sağladı.
59. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu direğin üzerinden kornere çeldi.
68. dakikada Orgill'in pasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

HALİL UMUT MELER, Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Spor

Kaynak: AA

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