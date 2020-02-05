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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
8 Şubat Cumartesi:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
17.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Hüseyin Göçek
17.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
20.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
9 Şubat Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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