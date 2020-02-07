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Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez, KjartanssonMKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto,...

07.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:53Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Bifouma, Karim Hafez, Kjartansson
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Scarione, İlhan Parlak, Rodrigues, Orgill
Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.
5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.
43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, Fırat Aydınus, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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