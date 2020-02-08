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Futbol: Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlumİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic (Dk. 86 Alper Uludağ), Hurtado (Dk. 63 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk.

08.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:16Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Mehmet Salih Mazlum
İttifak Holding : Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Jonsson, Jevtovic (Dk. 86 Alper ), Hurtado (Dk. 63 Bajic), Milosevic, Shengelia (Dk. 75 Daci), Thuram
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek (Dk. 77 Sackey), Murawski, Kibong, Barrow, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 57 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 90 Estupinan)
Sarı kartlar: Dk. 30 Skubic, Dk. 82 Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 75 Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 21. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 0-0 sona erdi.
51. dakikada Shengelia'nın ortasında Thuram meşin yuvarlağı Skubic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta gitti.
57. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında Thuram'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
74. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içerisine ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın vuruşunda, top kaleci Stachowiak'in müdahalesiyle kornere gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Konyaspor, Selim Ay, Uludağ, Spor

Kaynak: AA

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