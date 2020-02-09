Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora ÖzkaraHes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Situm, Mensah, Henrique, MesanovicFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico,...

09.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:48Futbol: Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara
Hes Kablo : Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Situm, Mensah, Henrique, Mesanovic
Fraport TAV : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles, Ndinga, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Sinan Gümüş
Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan) Fraport TAV Antalyaspor
Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
15. dakikada Hakan Özmert'in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje'nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo'nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıda top filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Koray Gençerler, Emre Taşdemir, Antalyaspor, Kayserispor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 16:06:00