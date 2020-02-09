Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarKasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, ThiamGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk.

09.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:54Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, Thiam
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 20 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.
Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Mete Kalkavan, Fatih Öztürk, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 20:22:26