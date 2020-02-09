Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 81 Gohou), Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 58 İlhan Depe), Ndongala (Dk. 65 Anıl Koç), Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri (Dk. 80 Selçuk İnan), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 65 Onyekuru), Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Hadergjonaj, Dk. 60 Brecka (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

50. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde, savunmadan seken topa ceza sahası dışında Haddadi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

62. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

68. dakikada Lemina'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün ayağından seken topu Brecka kafayla çıkartarak gole izin vermedi.

77. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Linnes'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

90+2. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla topa buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün yatarak müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA