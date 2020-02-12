Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.
ÜMİT ÖZTÜRK, HALİS ÖZKAHYA VE HÜSEYİN GÖÇEK'E MAÇ YOK
Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
14 ŞUBAT CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler