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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta tartışılan kararlara imza atan Hüseyin Göçek, Halis Özkahya ve Ümit Öztürk'e bu hafta maç verilmedi.

12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:01

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen - maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı. Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

ÜMİT ÖZTÜRK, HALİS ÖZKAHYA VE HÜSEYİN GÖÇEK'E MAÇ YOK

Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat; Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya; Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı. Halis Özkahya, Denizli - Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 ŞUBAT CUMA

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 ŞUBAT PAZAR

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (19)
MEHMET:SAHİ HAKEME MAÇ VERMEYİNCE ADALET YERİNİ Mİ BULUYOR. HAKEMİN 1 HAFTALIK HARCIRAHI 5-10 BİN LİRA AMA BİR TAKIMA BİR MAÇTA VERECEĞİ ZARAR MİLYONLARCA LİRA.
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HERİF:trabzonsporra şimdide geçmış olsun en az üç farkli malup olacak CUNETİY CAKIR YÖNETECEK 12. 02. 2020
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ATİYE TOKAT:SONRA TÜRK HAKEMLİĞİ NEDEN GELİŞMİYOR. . .
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MHK:FB- BLK maçında iki net pozisyona es geçen Cüneyt ÇAKIR, TS Sivas maçına verilmiş, FB yi kurtarmak için C. Çakır TS''ye M. KALKAVAN Ankaragücüne vuracak. Ama hiç ümitlenmeyin Ersun olduktan sonra iflah olmazsınız.
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DOĞRU:Mete Kalkavan FB - BJK maçının VAR hakemi, Beşiktaş''ın iki net penaltıyı atlayan hakem. Bu hafta Fb yi tekrar kurtarmak için orta hakem olarak verilmiş.
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DELİ FENERLİ:eeeeee ne oldu bu hakemlere maç verilmeyince fenere 2 puanmı eklendi
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HAKSIZ REKABET:Çok güzel ceza. ikna olduk federasyon mükemmel çalışıyor.
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BAHİS:bu haftalık mı sadece. bunlar yüzünden yatan iddia kuponlarımız ne olacak.
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ONUR:valla bende aynı durumdayım bir kuponda fener maçı üst diğer kuponda 1 verdım penaltı kacmasa ust gelecektı fenere penaltıyı verse hem 1 hem üst gelecekti
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FENERBAHÇE:ligde sezon başından bu yana en çok penaltı kullanan takım ligin lideri sivasın bir penaltısı yok bütün sezon en son başakşehir maçında ele çarpma değil başakşehirli oyuncu eliyle topu taşıyor ceza alanında basketbolda bile yapsa bunu steps olur ama medya gücü yok işte sivasın alanyanın o yüzden kimse bir ele çarpan top kadar bile konuşmuyor günlerdir
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