Haberler » Spor » Futbol: Süper Lig - Spor

Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker TakpakYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, RodallegaHes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego,...

15.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:42Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak
Yukatel : Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, Rodallega
Hes Kablo : Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego, Pedro Henrique, Mesanovic, Djedje, Mensah, Campanharo, Kravets
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip ceza sahası dışında topu kapan Sacko'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Estupinan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
6. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
27. dakikada Mensah'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında oluşan karambolde Pedro Henrique'nin topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.
33. dakikada ceza sahası önünde rakibinden topu kapan Mensah'ın vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
44. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Estupinan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Denizlispor, Kayserispor, Zeki Yavru, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:15:41