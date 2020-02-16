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Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), SörlothDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk.

16.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:02Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), Sörloth

Demir Grup : Samassa, Goiano, Caner , Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk. 33 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal, Yatabare

Goller: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Uğur Çiftçi, Osmanpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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