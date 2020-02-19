Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
, Sivasspor
, Spor Kaynak: AA