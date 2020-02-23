Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman İbrahim Pehlivan
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 86 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Baiano (Dk. 67 Berat Ayberk Özdemir), Yasin Pehlivan, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto (Dk. 73 Atila Turan), Lukasik, Faty, Lobjanidze (Dk. 67 Gelmin Rivas), İlhan Parlak (Dk. 77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues
Gol: Dk. 74 Sio (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 32 Kulusic, Dk. 44 Lukasik, Dk. 88 Faty (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Erdem Özgenç, Dk 70 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Sio (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
62. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Stancu'nun ön direkte dokunduğu top yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.
, Ali Şansalan
, Ahmet Oğuz
, Spor Kaynak: AA