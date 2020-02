Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Umar, Boldrin, SkodaMedipol Başakşehir : Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Visca, Aleksic, Demba BaGol: Dk. 42 Visca (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısını İstanbul ekibi 1-0 önde tamamladı.3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.